Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği

Erzurum\'da Aile Yılı Etkinliği
03.06.2025 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da, çocuklara süt üretimi öğretmek amaçlı eğitim programı gerçekleştirildi.

2025 Aile Yılı ve Süt Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum'da örnek bir programa imza atıldı. "Ailemiz Üretiyor, Soframız Bereketleniyor" temalı uygulamalı eğitim etkinliği, hem modern üretim tesislerinde hem de geleneksel ortamda gerçekleştirildi.

Program, Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Söğütlü Mahallesi'ndeki üretim alanlarında hayata geçirildi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, korunma ve bakım altında bulunan 15 çocuk ile yerel üretici aileler katıldı. Etkinliğin amacı, çocuklara üretimi öğretmenin yanı sıra geleneksel ve modern yöntemleri tanıtarak hem bilinç hem de aidiyet duygusu kazandırmaktı.

Etkinliğin ilk aşamasında çocuklar, modern tesislerde süt üretim süreçlerine tanıklık etti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Avni Birinci, çocuklara sağım ünitesi, hayvan ahırları, buzağıların beslenmesi ve hijyenik üretim ortamlarının işleyişi hakkında uygulamalı bilgi verdi. Çocuklar buzağılara süt verdi, yem dağıttı ve sürecin bir parçası oldu.

Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şeyma Şişik, steril üretim ortamında yoğurt ve peynirin nasıl üretildiğini detaylı şekilde anlattı. Katılımcılar süt kaynatma, mayalama, dinlendirme ve ambalajlama süreçlerini gözlemleyerek sağlıklı üretim bilinci kazandı.

Etkinliğin ikinci bölümünde katılımcılar, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Köyü'ne geçerek geleneksel süt ürünleri üretimini yerinde deneyimledi. Köyde yerel kadınlarla birlikte tandır başında, geleneksel yoğurt ve peynir yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Çocuklar, mayalama ve süzme gibi aşamalara aktif olarak katıldı.

Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "2025'i Aile Yılı ilan ederken aileyi sadece sosyal yapı olarak değil, üretimin, paylaşımın ve dayanışmanın merkezi olarak görüyoruz. Bugün burada çocuklarımız hem bilgi kazandı hem de aidiyet ve sorumluluk duygusu geliştirdi. Onları sevgiyle, ilgiyle ve üretimle büyütmek en büyük görevimiz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ise şu ifadeleri kullandı; "Bir gıdanın üretimini yerinde görmek çocukların hem doğayla hem toplumla bağ kurmasına katkı sağlar. Modern tesislerden tandıra uzanan bu yolculuk, sadece teknik bir eğitim değil, aynı zamanda kültürel bir aktarım ve değer kazandırma sürecidir. Süt haftası dolayısıyla böyle bir farkındalık etkinliği düzenledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Etkinlik, hem modern hem geleneksel üretim süreçlerinin bir arada deneyimlendiği, nesiller arası bilgi aktarımının sağlandığı ve çocukların aktif katılımla güçlendiği örnek bir sosyal uyum ve farkındalık modeli olarak değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:09:16. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.