Erzurum\'da ailelere 2026 Ağustos\'ta 28 milyon 978 bin 400 TL doğum yardımı ödendi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kent genelindeki aile yapısını güçlendirmek ve yeni çocuk sahibi olan ebeveynlere maddi destek sağlamak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2026 yılı Ağustos ayında Erzurum'da doğum yardımı almaya hak kazanan vatandaşlara toplamda 28 milyon 978 bin 400 TL tutarında rekor bir ödeme gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Güçlü aile, güçlü toplum" vizyonuna vurgu yapıldı. Ailelerin en mutlu ve en hassas dönemlerinde yanlarında olunduğu belirtilen açıklamada, "Doğum Yardımı ile ailelerimizin yanındayız! 2026 yılı Ağustos ayında ilimizdeki vatandaşlarımıza toplam 28 milyon 978 bin 400 TL tutarında ödeme gerçekleştirdik. Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla ailelerimizi desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın çocuk sahibi olan ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek amacıyla sürdürdüğü bu nakdi yardımların, Erzurum genelinde binlerce haneye doğrudan can suyu olduğu ve yerel düzeyde aile refahını artırmaya kararlılıkla devam edileceği bildirildi.