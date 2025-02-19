Erzurum\'da Anneler İçin Madde Bağımlılığına Karşı Eğitim Programı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, madde bağımlılığı ile mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla annelere yönelik özel bir eğitim programı düzenliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan etkinlik, 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde yapılacak. Eğitimde, uzmanlar tarafından madde bağımlılığının nedenleri, riskleri, bağımlılığın belirtileri, aile içindeki önemi ve önleme yöntemleri detaylı olarak ele alınacak. Annelerin, çocuklarını bu tür tehditlerden koruyabilmesi için bilinçlenmelerini sağlamak ve bağımlılıkla mücadelede daha etkin bir rol almalarına yardımcı olmak hedefleniyor.

Program öncesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde konuyla ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Görüşmede, bağımlılıkla mücadelenin önemi, eğitimin içeriği ve hedefleri ele alındı. Ailelerin, özellikle de annelerin bilinçlendirilmesinin çocukları koruma konusunda kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Bağımlılıkla mücadelede en önemli faktörlerden birinin aile desteği olduğuna dikkat çeken Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, eğitim programının amacının anneleri bilinçlendirmek ve çocuklarını madde bağımlılığından koruma konusunda yol göstermek olduğunu belirtti.

Şerbetçioğlu, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireylerin değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Annelerimizin bilinçlenmesi, çocuklarımızın geleceğini korumak adına atılacak en önemli adımlardan biridir. Tüm annelerimizi bu anlamlı etkinliğe davet ediyoruz" dedi.

Şerbetçioğlu, "Eğitim programı 24 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olup, katılım ücretsizdir. Bağımlılıkla mücadelede bilinçlenmek ve çocuklarını korumak isteyen tüm anneler, programa davetlidir." dedi. - ERZURUM