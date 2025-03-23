Erzurum'da Aşıklar Şöleni ve Oltu'nun Kurtuluşu Kutlandı

Erzurum'da aşıklar şöleni

ERZURUM - Anadolu'da kültürün önemli bir unsuru olan ve asırlardan beridir devam eden aşıklık geleneği Erzurum'da yaşatılmaya devam ediyor.

Oltu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü, Oltu Belediyesi tarafından düzenlenen anlamlı bir etkinlik ile kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Şuhedayı Anma Aşıklar Programı gerçekleştirildi. Etkinlikte, aşıklar kahramanlık türküleri söylediler ve duygusal şiirler okundu. Programın sonunda ise aşıkların atışmaları, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu'nun kurtuluşunun sadece bir tarih değil, büyük bir mücadelenin simgesi olduğunu belirtti. Çelebi, "Oltu'muzun kurtuluşunun 107. yılını kutluyoruz. Ancak şunu da ekleyeyim, bu kolay gerçekleşmiş bir şey değil. 40 yıl boyunca Rus ve Ermeni zulmünden geçerek gelmiş bir milletin çocuklarıyız. 40 yılın sonunda, 35 yaşını geçmeyen 7-8 kişilik bir ekiple kurtuluş macerası başlıyor. Oltu Belediyesi'nin ambleminde 1923 yazıyor ama biz 107. yılını kutluyoruz. O iki yıllık süreçte, o dönemin Osmanlı Devleti'nden dahi yardım alamayan bir Oltu ve çevresindeki gençlerden oluşan milis kuvvetleriyle Oltu ve çevresi kurtuluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bunları bilerek ve o gün bu mücadeleyi verenleri rahmetle anıyoruz" dedi.

Başkan Çelebi, günümüzde Oltu ve çevresinin çok daha büyük bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Geldiğimiz gün itibarıyla, sadece kurtuluşlarımızı değil, yeni coğrafyalara açılışımızı, eski tabirle söylemek gerekirse, yeni fetihlerin gerçekleşeceği dönemlere denk geldik. Allah nasip ederse, bu gömlek bizim gömleğimiz değil, kadim coğrafyada bırakıp geldiğimiz kardeşlerimizin bugün zulüm gören ve zalimlerin elinde olan coğrafyalara tekrar geri döneceğimiz günler geldi. Allah nasip ederse, belirli bir süre sonra başka yerlerin kurtuluşunu ve fethini kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Oltu'nun Kurtuluşu'nun 107. yıl dönümü, kutlamaların yanı sıra coşkulu bir ruhla, geçmişin mücadelesini anma ve geleceğe dair umut dolu mesajlarla taçlandırıldı.