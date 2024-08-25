Erzurum\'da Bal Üretimi Desteklerle Artıyor

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Erzurum ve çevresinde önemli geçim kaynaklarından birisi olan bal üretimi son yıllarda verilen desteklerden dolayı artmaya başladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 260 kovan ile bal üretimi yapan İş İnsanı Sedat Sifil'in bal hasadına katıldı. Vali Çiftçi'ye etkinlikte Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Farmakolog Dr. Hüseyin Pekmez eşlik etti. - ERZURUM