Erzurum’da bayrak sevgisi tek yürek oldu: Vatandaş ve görevliler ele ele verdi - Son Dakika
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Erzurum’da bayrak sevgisi tek yürek oldu: Vatandaş ve görevliler ele ele verdi

Erzurum’da bayrak sevgisi tek yürek oldu: Vatandaş ve görevliler ele ele verdi
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Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde dev Türk bayrağının yeniden göndere çekilmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da destek oldu. Belediye ekipleri, hastane personeli ve vatandaşların ortak çabasıyla bayrak yeniden dalgalandı.

Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde bulunan Türk bayrağının direğe çekilmesiyle ilgili çalışmaya vatandaşlarda el attı.

Şehir Hastanesi bahçesindeki devasa Türk bayrağının yeniden göndere çekilmesiyle ilgili çalışmaları gören vatandaşlar, görevlilere destek için adete koştu. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean cep telefonlarıyla kaydedildi ve duygu dolu anlar yaşandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erzurum Şehir Hastanesi personeli ve vatandaşların birlikte gerçekleştirdiği çalışma sonucunda bayrak yeniden göndere çekildi. O anlar izleyenlerin yüreklerini ısıttı ve bayrak sevgisi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum’da bayrak sevgisi tek yürek oldu: Vatandaş ve görevliler ele ele verdi - Son Dakika

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