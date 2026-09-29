Erzurum'da belediye personeli, 800 bin TL'lik güvercinlerini kameralarla koruyor - Son Dakika
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Erzurum'da belediye personeli, 800 bin TL'lik güvercinlerini kameralarla koruyor

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Erzurum\'da belediye personeli, 800 bin TL\'lik güvercinlerini kameralarla koruyor
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Erzurum'da belediye personeli Muhammet Murat Yılmaz, yaklaşık 800 bin TL değerindeki güvercinlerini güvenlik kamerası, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor. Yılmaz, 25-30 güvercinin kalitesine göre 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen değere sahip olduğunu söylüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi personeli 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL'yi bulan güvercinlerini 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyor.

Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı olarak özel Şebap ırkı güvercinler yetiştiren Yılmaz'ın kümesinde 25 ile 30 arasında kuş bulunurken, güvercinlerin değeri kalitelerine göre 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişiyor. Yaklaşık 37 yıldır güvercin besleyen Yılmaz, yüksek maddi değer taşıyan kuşlarını ticari bir meta olarak değil, büyük bir tutkuyla yetiştirdiğini belirtiyor.

Kuşlarının güvenliği için tüm tedbirleri aldı

Yüksek değerli güvercinlerinin güvenliği için kümesinde özel önlemler alan Yılmaz, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışıyorum. Ayrıca işte Şebap kuşunu besliyoruz, hobi olarak. İlkokula gitmiyordum, Dere Mahallesi'nde oturuyorduk. O zaman büyük kuşçu abilerimiz kuş uçururlardı. Onları izleyerek başladık. Yani yaklaşık 35-37 yıldır güvercin besliyorum. Güvercinlerimiz için hususi olarak 24 saat kayıt yapabilen kameralar takıyoruz. Burada zaten halihazırda bir Belçika kurdumuz var. Kapımızı oldukça üst güvenlik, yani çelik kapı yaptırdık. Bu şekilde işte bu hobiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Şebap Güvercin Federasyonuna bağlı beslediğimiz için güvercinlerimizin ayaklarında da ayrıca çelik bilezikler var. Nereye giderse gitsin o kuşun bizim olduğunu kanıtlayan çelik bilezikler, kesilemiyor. Kesilirse hayvanın ayağı kırılıyor. Bu tür, bu şekilde işte hayvanlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz " diye konuştu.

"Güvercinlere para olarak bakmıyoruz"

Güvercinlerinin toplam değerinden de bahseden Yılmaz, "Yaklaşık olarak 25-30 civarında güvercinimiz var. Hepsi en iyi kalite değil tabii ki. Yani 200 bin lira olan kuşumuz da var, 15-20 bin lira olan kuşumuz da var. Ortalamada yaklaşık burada 700-800 bin lira civarında bir güvercin var. Güvercinlere de öyle para olarak bakmıyoruz. Seviyoruz; sevdiğimiz bir hayvan para ediyor, o başka bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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