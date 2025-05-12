Erzurum\'da Belediyeler ve STK\'lar Arasında İş Birliği Programı Düzenlendi

Erzurum'da belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin geliştirilmesi kapsamında bir program yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Türkiye Belediye Başkanları Birliği ile ortaklaşa yürütülen "Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliğinin Geliştirilmesi" projesinin Erzurum programı İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda; Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Bozhalil ve Proje Koordinatörü Sermet Başaran birer konuşma yaptılar.

Projenin amacı ve hedefi ne?

"Belediyeler ile STK'lar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi" genel anlamda; kamu yönetiminin ikinci dilimini meydana getiren yerel yönetimlerle (belediyelerle) STK'lar arasında karşılıklı hizmet verimliğini artırmak için etkin ve sürdürülebilir işbirlikleri geliştirmeyi kapsıyor. Proje ile hizmetleriyle halka dokunan ve hemşehrilerin en yakınında olan belediyeler ile aynı çevrede faaliyet gösteren STK'ları bir araya getirerek demokratik ve sosyal bir iklim oluşturmak suretiyle toplumsal diyaloğu güçlendirmek ve öncelikle deprem, sel, yangın ve kuraklık gibi doğal afetlerde katılımcı ve paylaşımcı anlayışla hizmetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde verilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

"Beş önemli istek ve beklenti belirleniyor"

Hedef kitle ise 81 ildeki tüm belediyelerin ilgili personeli, belediye birlikleri ve STK'lar. Proje ana hedefleri ise 81 ildeki belediyeler ile aktif haldeki STK'lar diyaloğunu tesis etmek ve geliştirmek için bölgesel 17 ilde demokratik katılımı ve sosyal iletişimi güçlendirecek ortamlar oluşturmak şeklinde ifade ediliyor. STK'ların yerel hizmetlerden daha iyi yararlanması için belediyelerden beş önemli istek ve beklentilerini belirlemek, birlikte yaşanılan yöreye duyulan aidiyeti ve hemşehrilik bağlarını güçlendirmek. Proje Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini ve 81 ilini temsilen 17 alt bölgedeki il-ilçe belediyesi ile sağlanan işbirliği ve koordinasyonla gerçekleştiriliyor. - ERZURUM