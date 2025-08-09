Erzurum'da Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
Erzurum'da Buğday Hasadı Başladı

09.08.2025 16:42
Atatürk Üniversitesi'nde buğday hasat töreni yapıldı, tarımsal sürdürülebilirlik vurgulandı.

Erzurum Ovasında bereketli toprakların emekle buluştuğu buğday hasadı, Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen törenle başladı. Yaklaşık 450 dekar alanda ekimi yapılan buğdaylar, biçerdöverlerle toplanarak üretim sürecinin son aşamasına ulaştı. Hasat, dualar eşliğinde başlatılırken hem bölge tarımı hem de ülke genelindeki tarımsal sürdürülebilirlik hedefleri bir kez daha vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bitkisel Üretim Uygulama Araştırma Merkezi, üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla hem çiftçiye hem de akademiye önemli katkılar sunuyor. Merkez, tarımsal ve ekolojik kaynakların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması yönünde stratejik adımlar atmayı sürdürüyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: " Tarım, geleceğe umut ekmektir"

Hasat törenine katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, emeğin, sabrın ve bilimin bir araya geldiği bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, konuşmasında şunları kaydetti: "Tarım, yalnızca toprağa tohum ekmek değil; aynı zamanda geleceğe umut ekmektir. Bu umut, bilimle birleştiğinde daha da büyür, kök salar ve tüm toplumu besleyen güçlü bir ağaca dönüşür. Üniversitelerimiz, bu sürecin hem bilgi üretim merkezi hem de uygulama sahasıdır. Atatürk Üniversitesi olarak, sadece akademik bilgiyle yetinmeyip bu bilginin sahaya yansımasını da önemsiyoruz. Bugün burada yapılan hasat, bu anlayışın ve iş birliğinin somut bir göstergesidir. Toprağa emek veren, alın teri döken tüm çiftçilerimizi gönülden kutluyor; bu sürece katkı sunan hocalarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toprağımızın bereketi daim, emeğimizin karşılığı bol olsun."

Çiftçiye, üreticiye ve tarımsal eğitime katkı

Bitkisel Üretim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak ise hasat edilen ürünlerin hem tohumluk olarak çiftçilere hem de piyasaya sunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Kaymak: "Merkez olarak üreticiye güven veren, örnek teşkil eden bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Tarımın ekonomik gücünü ve toprağın vazgeçilmezliğini göstermek önceliklerimiz arasında. 3 bin 850 dekar buğday, 950 dekar kara buğday, 5 bin dekar çayır otu, 250 dekar arpa, 250 dekar yulaf, 220 dekar silajlık mısır ve 950 dekar şeker pancarı üretim alanlarımız var. 36 personel, modern tarım makineleri ve güçlü altyapımızla bölge tarımına katkı sunuyoruz. Hedefimiz, merkezimizi sürekli öğrenen bir çiftçi eğitim akademisine dönüştürmek" dedi.

Merkez, ayrıca kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak tarımsal AR-GE çalışmaları yürütüyor, uygulamalı eğitimlerle çiftçilerin bilgi ve beceri düzeyini artırmayı amaçlıyor.

Buğday hasadı, Atatürk Üniversitesinin yalnızca akademik bir kurum olmanın ötesinde, bilgi ve teknolojiyi toprağa yansıtarak üretime ve kalkınmaya doğrudan katkı sunduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

