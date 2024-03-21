Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) katkılarıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi.
Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümünde destan yazan kahramanları anmak amacıyla düzenlenen programda Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde ikamet eden çocukların sahne aldı.
Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti, sinevizyon izletisi ve şiirlerin okunmasıyla devam ederken sevgi evleri çocukları tarafından hazırlanan tiyatro gösterileri ve dua edilmesiyle sona erdi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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