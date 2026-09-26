Erzurum’da çifte acı: Genç akademisyen ve kahraman gazi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum, aynı gün yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayça Kübra Hızarcı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesi Gazi Murat Diler'in vefatıyla sarsıldı. Kent protokolü, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, Narmanlı Camii'nde düzenlenen cenaze törenlerinde acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Genç akademisyene hüzünlü veda

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ayça Kübra Hızarcı, bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Atatürk Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfullah Hızarcı'nın kızı olan genç akademisyenin cenazesi, memleketi Erzurum'a getirildi.

Narmanlı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hızarcı'nın naaşı, dualar eşliğinde Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.

Kahraman gazi askeri törenle uğurlandı

Aynı gün hayatını kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi üyesi Gazi Murat Diler için de Narmanlı Camii'nde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri ve mülki erkanın omuzlarında musalladan alınarak tören mangası eşliğinde Abdurrahman Gazi Aile Mezarlığı'na götürüldü. Gazi Diler, burada okunan dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kent protokolü tam kadro katıldı

Cenaze merasimlerine Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgün ile 19. ve 24. Dönem Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk katıldı.

Ayrıca ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, ASKON Başkanı Yavuz Selim Turan, İYİ Parti İl Başkanı Ali Öğdük, Erzurum Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Av. Ahmet Küçükler ile çok sayıda akademisyen, askeri yetkili, iş insanı ve vatandaş da ailelere taziyelerini iletmek üzere törende hazır bulundu.