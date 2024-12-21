Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Palandöken'de kamp yapan 13 kişilik judo milli takımından 4 sporcu, sabah antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. 3 sporcu kurtarılırken, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını, 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.
Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. 3 sporcu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken çığ altında kalan sporcunun cesedi ekipler tarafından çıkarıldı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Çığ Düşmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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