Erzurum\'da Çığ Düşmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Palandöken'de kamp yapan 13 kişilik judo milli takımından 4 sporcu, sabah antrenmanı için çıktığı bölgede çığ altında kaldı. 3 sporcu kurtarılırken, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 4 kişinin çığ altında kaldığını, 1 milli sporcunun hayatını kaybettiğini, 3 sporcunun da yaralandığını duyurdu.

Olayın ardından Jandarma Arama kurtarma ve Ejder 3200, AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale etti. 3 sporcu ambulanslarla hastaneye sevk edilirken çığ altında kalan sporcunun cesedi ekipler tarafından çıkarıldı. - ERZURUM