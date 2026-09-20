Erzurum'da Dadaş Pirana, 39 yıllık ömrüyle en yaşlı piranalardan sayılıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Dadaş Pirana, 39 yıllık ömrüyle en yaşlı piranalardan sayılıyor

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Erzurum\'da Dadaş Pirana, 39 yıllık ömrüyle en yaşlı piranalardan sayılıyor
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Erzurum'da Dadaş Pirana olarak bilinen yaklaşık 4 kilogram ağırlığında, 60 santimetre boyundaki pirana, 39 yıllık ömrüyle dikkat çekiyor. 31 yıl Yaşar Akvaryum'da bakılan balık, son 8 yıldır Kamil Elmalı'nın bakımında yaşıyor ve kent sakinleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erzurum'da yıllardır kent sakinlerinin yakından tanıdığı ve "Dadaş Pirana" olarak bilinen yaklaşık 4 kilogram ağırlığında 60 santimetre boyundaki pirana, 39 yıllık ömrüyle dikkat çekiyor.

Balığın ilk olarak Dadaş Sineması civarında bulunan Yaşar Akvaryum'da bakılmaya başlandığı ve burada 31 yıl yaşadığı belirtilirken, son 8 yıldır ise Mumcu Caddesi'nde esnaflık yapan Kamil Elmalı tarafından bakılıyor.

Erzurum'da bir neslin çocukluğundan bu yana tanıdığı "Dadaş Pirana", özel olarak yaptırılan akvaryumunda yaşamını sürdürüyor. Yaşıyla dikkat çeken balık, kent sakinlerinin yanı sıra Erzurum'u ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Zaman zaman cağ kebabı ve doğum günü pastası gibi sembolik ikramlarla da gündeme gelen Dadaş Pirana'nın, yaşı nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın bilinen en yaşlı piranaları arasında gösterildiği belirtiliyor.

"O benim çocukluk aşkım"

Dadaş Pirana'nın sahibi ve bakıcısı olduğunu söyleyen Kamil Elmalı, balığın Erzurum'da uzun yıllardır tanındığını belirterek, "Dadaş Pirana'nın sahibiyim. Bu 8 yıl oluyor balığımız, bu bizim çocukluğumuzdan beri Erzurum'da tanınan bir balıktı. Yaşar Akvaryum vardı, Yaşar amcamız rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. İşte Yaşar amcamızın dükkanındaydı, 31 yıl o baktı. Sonrasında da 8 yıldır da bizle beraber. Evet, işte bazen espri olsun diye işte cağ kebabı veriyoruz, bazen işte doğum günü pastası kesiyoruz. İşte inşallah bu sene de değişik bir şey yaparız. İnşallah 40'ı görür bu. Tabii çocukluk aşkım benim, bu ilkokulda gittiğim zaman tanışmıştım ilk bunla. Yani Erzurum'da bir nesil bu balığımızı bilir yani. Onun için ben de işte çocukluk aşkımla ilerleyen zamanlarda beraber olduk. Şimdiden sonra da asla bırakmam artık. Kuru yemle besliyoruz. Yani normalde et de versek yer, pirana sonuçta. Ama işte şimdi akvaryumu çok pislenmesin diye kuru yemle besliyoruz. Cağ kebabı da işte veriyoruz arada. Bazen canı sıkıldığı zamanlar işte bakıyoruz saldırganlaştı, o an hemen bir cağ kebabı getiriyoruz, biraz sakinleşiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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