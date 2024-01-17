 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Eskimo Evi Igloda Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Eskimo Evi Igloda Yaşıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan Bülent Erkan, kendini doğal yaşama adayarak yaptığı Eskimo evi igloda yaşamaya başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü gecelerde, doğal yaşamı sevdiğini dile getiren Erkan, igloda kalıyor ve doğal besleniyor.

Erzurum\'da \'Dağların Oğlu\' Eskimo Evi Igloda Yaşıyor
17.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 11:00
Abone Ol

Erzurum'da yöre halkı tarafından 'Dağların Oğlu' olarak bilinen ve kendini doğal yaşama adayan Bülent Erkan, elleriyle yaptığı Eskimo evi igloda yaşamaya başladı.

İspir ilçesi Yedigöl Mahallesi'nde ikamet eden ve 'Dağların Oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan, yaptığı Eskimo evi olan igloda yaşamaya başladı. Doğa ile iç içe yaşamaktan keyif aldığını söyleyen Bülent Erkan, Erzurum'a 144 kilometre uzaklıkta ve bin 180 metre yükseklikte bulunan Yedigöl Mahallesi'nde anne ve babasıyla yaşıyor. Aynı zamanda dağcılık eğitimi alan Bülent Erkan, igloda yaşamaya başladı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının ise zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü gecelerde, mahalleye 3 kilometre mesafede elleriyle yaptığı igloda kalan Bülent Erkan, doğal yaşamı sevdiğini dile getirdi.

"Doğada yaşam benim vazgeçilmezim"

İçme ve çay için kar suyunu eriten, yemeğini soba olarak yaptığı kütüğün içerisini yakarak hazırlayan Bülent Erkan, "Yazın çadırda, kışın da kestiğim kar kütleleri ile yaptığım iglo evde kalıyorum. Doğayı çok sevdiğim için şartlar ne olursa olsun buralardan kopamıyorum. Hayatım hep doğada geçti. Doğada vakit geçirirken büyük bir heyecan yaşadım. Doğadaki canlıları görmek, onları görüntülemek benim en büyük hobim. Yaban hayatı çok seviyorum. Bu yüzden bana 'Dağların Oğlu' diyorlar. Yiyeceğe para vermiyorum. Yazın doğada yenilebilir 70'e yakın bitki türü var. Çayımı bile topladığım papatya, kekik ve altın otundan yapıyorum. Çiriş, evelik, ısırgan, kuşburnu, dağ soğanı, dağ sarımsağı ve buna benzer bitkileri de kurutup kışın tüketiyorum. Yaz, kış yaptığım kavut çorbası ise muhteşem. Doğada balık dışında hiçbir canlıyı öldürüp yemem. Hep doğal besleniyorum. Bugüne kadar doktora gittiğim yoktur. Günlerce yürürüm. Vücudumda zerre yağ yok" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Eskimo Evi Igloda Yaşıyor - Son Dakika


12:06
Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek
12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:02 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da 'Dağların Oğlu' Eskimo Evi Igloda Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement