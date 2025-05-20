Erzurum'da Doğurganlık Hızı 1.56 - Son Dakika
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Erzurum'da Doğurganlık Hızı 1.56

Erzurum\'da Doğurganlık Hızı 1.56

2024'te Erzurum'da doğurganlık hızı 1.56, ülke ortalaması ise 1.48 olarak belirlendi.

20.05.2025 09:26
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Ülkemizde toplam doğurganlık hızı 1,48 çocuk olurken Erzurum'da toplam doğurganlık hızı 1. 56 oldu.

Ülkemizde canlı doğan bebek sayısı 2024 yılında 937 bin 559 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2014 yılından itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Toplam doğurganlık hızı son sekiz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,10'un altında kalmaya devam etti.

Erzurum'da yıllar bazında doğurganlık hızının düşüş seyri içinde olduğu görülüyor. 2024 yılında illere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşına bakıldığında ülke ortalaması 27.3 olurken Erzurum'da bu rakam 26.7 şeklinde gerçekleşti.

İl ve cinsiyete göre doğumlara bakıldığında; Erzurum'da 2024 yılında toplam 9 bin 4 doğum olurken, 4 bin 635 erkek ve 4 bin 369 kız çocuk dünyaya geldi. Erzurum'da annenin doğum sırasına göre son iki doğumu arasındaki ortalama süre 4.7 yıl oldu. 2. doğum ile 1. doğum arası 4.4 yıl, 3. doğum ile 2. doğum arası 5.4 yıl, 4. doğum ile 3. doğum arası 5.4 yıl ve 5. ve üzeri doğum 5.1 yıl olarak gerçekleşti.

İl ve kent-kır sınıflamasına göre toplam doğurganlık hızına bakıldığında 2024 yılında Erzurum'da kent-kır sınıflamasında ortalama 1.56 olurken kırda 1.75, orta yoğun kent 1.74 ve yoğun kent 1.42 oldu. Yoğun kent, nüfusun en az yüzde 50'sinin kent merkezi gridlerinde yaşadığı yerleşim yerlerini, orta yoğun kent, yoğun kent ve kır olma koşullarını sağlamayan yerleşim yerlerini, kır ise nüfusun %50'sinden fazlasının kırsal gridlerde yaşadığı yerleşim yerlerini ifade ediyor.

İl ve annenin eğitim durumuna göre toplam doğurganlık hızına bakıldığında ortalama çocuk sayısı 1.56 olurken; okuma yazma bilmeyen/ okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 2.45, ilkokul mezunu 2.27, ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu 2.20, lise veya dengi okul mezunu 1.42 ve yüksek öğretim 1.36 oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Doğurganlık Hızı 1.56 - Son Dakika

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