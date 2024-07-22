Erzurum'da Dumlu Yaylası'nda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiliyor - Son Dakika
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Erzurum'da Dumlu Yaylası'nda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiliyor

Erzurum\'da Dumlu Yaylası\'nda çocuklara Kur\'an-ı Kerim öğretiliyor

Erzurum'un Dumlu Dağları'nda göçerlik yapan ailelerin çocukları, Dumlu Baba Yaylası'nda çadırda Kur'an-ı Kerim öğreniyor ve oyunlar oynuyor. Vali Mustafa Çiftçi'nin desteğiyle yaylada bir çadırda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmek için bir imam görevlendirildi.

22.07.2024 09:02  Güncelleme: 09:13
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Erzurum'un ortalama 2 bin 600 rakımdaki Dumlu Dağları'nda, Dumlu Baba Yaylası'nda göçerlik yapan ailelerin çocukları çadırda Kur'an-ı Kerim öğreniyor, birlikte oyunlar oynuyor.

Yaşamlarının önemli bir kısmını göçerek olarak geçiren aileler, dağ başında, elektriği olmayan ve ulaşımı oldukça güç olan yaylalarda çocuklarını da yanlarında bulundurmak zorunda kalıyor. Özellikle yaz aylarında Anadolu'nun birçok şehrinden Erzurum'un verimli ve bereketli yaylarına koyunlarını yetiştirmeye getiren anne ve babaların taleplerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ilgisiz kalmadı. Vali Çiftçi, Erzurum kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve ancak zorlu dağ yolu ile ulaşılan, yaklaşık 2600 rakımdaki Dumlu Yaylası'nı geçtiğimiz günlerde ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası yaylada bir çadırda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesi için Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığı tarafından bir imam görevlendirildi. Bu çadıra aynı zamanda çocukların güzel vakit geçirmesi için oyuncaklar da getirildi.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmesi için görevlendirilen Akdağ Köyü İmam Hatibi İrfan Çakmak, "Çocuklarımıza yerleşim alanından uzak da olsa, dağ başında da olsa mukaddes kitabımızı ve İslami değerleri anlatmak çok anlamlı. Onların başarısı ve katılımdaki istekli oluşları bizi mutlu ediyor. Devletimiz bu anlamda güzel adımları atıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Dumlu Yaylası'nda koyun yetiştiriciliği ve peynir üretimi yapan İsmail Beydilli, "Çocuklarımız yaylada birçok imkan ve fırsattan uzaklar. Elimizden geldikçe onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Valimiz Mustafa Çiftçi ve diğer yöneticilerimizin böyle güzel bir çalışmaya önayak olması hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımız bir yandan dinimizin gereklerini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken, bir yandan da gönüllerince eğleniyor. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Belirlenen günlerde Dumlu Yaylası'na gelen Akdağ Köyü İmamı İrfan Çakmak, burada çocuklarla tek tek ilgileniyor, onlara Kur'an-ı Kerim ile birlikte ilmihal bilgileri öğretiyor. Çocuklar ders sonrası kendilerine getirilen oyuncaklarla keyifli vakitler geçiriyor. Bu arada; Erzurum Valiliğinin talimatları ve Yakutiye Belediyesi'nin destekleri ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 3-5 Temmuz 2024 tarihlerinde Dumlu Baba Yaylası'nda hayvancılık yapan yaklaşık 400 göçer vatandaşa genel muayene ve ağız-diş sağlığı taraması yapıldı. Genel muayene sonucu tespit edilen 83 kadın ve 8 erkeğe kanser taraması gerçekleştirildi, 10 çocuğun eksik aşıları uygulandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Dumlu Yaylası'nda çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiliyor - Son Dakika

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