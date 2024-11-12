Erzurum’da Ebubekir Efendi Dar\'ul Huffaz\'ın Açılışı Yapıldı

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Erzurum'da "Ebubekir Efendi Dar'ul Huffaz'ı"nın açılışını gerçekleştirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin torunu Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ebrahim Ebrahim Patel ve protokolün katılımıyla kurdelesi kesilen eğitim merkezi, hafız ve hafizelerin hafızlıklarını sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Açılışa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti Eski Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "Bu hizmetlerin hayır hizmetlerine vesile olacağını düşünüyorum. Böyle güzel bir hizmeti Erzurum'a kazandırmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, Ebu Bekir Efendi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak onun yaptığı hizmetleri kabul eylesin. İnşallah, ismi de burada kıyamete kadar yaşar." - ERZURUM