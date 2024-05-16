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Erzurum'da engelliler için "Satın Alma Görevlisi" kursu açıldı.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi işbirliğinde proje kapsamında Engellilere yönelik "Satın Alma Görevlisi" Mesleğinde 15 kişilik istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursu düzenlendi.

Kurs protokolü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu tarafından Engelliler Haftasında Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezinde imzalandı. - ERZURUM