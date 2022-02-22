Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

22.02.2022 15:16
Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen erişebilirlik logo tanıtım programı kapsamında Erzurum'da tanıtım töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen erişebilirlik logo tanıtım programı kapsamında Erzurum'da tanıtım töreni düzenlendi. Törende erişebilirlik logosunu hakeden kurumların temsilcilerine logo takdim edilirken; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası önünde erişebilirlik flaması törenle göndere çekildi.

Törene Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve ASH kurum personeli katıldı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'da 677 bina ve 456 aracın erişebilirlik açısından denetlendiğini belirterek, ülkelerin sağlık, eğitim ve ekonomik göstergelerinde engelli nüfusun yaşam düzeyi ve engelli nüfusa sunulan hizmetlerin kalitesi önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Öztürk şunları söyledi: "Devletimiz son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Engellilerimiz için yapılan ve yapılacak olan çalışmalar bir lütuf değil, ancak hakkı teslimdir. Bu ilkeden hareketle, engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, belirli bir bilgi ve kültür düzeyine ulaşabilmeleri, meslek edinip üretken hale gelebilmeleri ve çevreyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayata tam katılım sağlayabilmeleri yönünde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Engellilerin yaşadığı problemler bireysel bir sorun olmayıp sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabası ile çözülebilecek bir sorundur."

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise engelli vatandaşların tek başlarına hareket edebilmesi için yaşam alanlarının erişebilirliğe uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında uygun olan binalara, araçlara, kaldırım ve parklara erişilebilirlik belgesi verildiğini belirterek, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

İlbaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" çalışmaları kapsamında "Erişilebilirlik herkes içindir" ilkesiyle yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. Başta engelliler, yaşlılar olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan tüm bireylerin kamuya açık alanlar ve yapılarla toplu taşıma araçlarını rahat bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yürütülen erişilebilirlik denetimlerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Engelli erişebilirliği konusunda duayrlı davranan tüm kurumların temsilcilerine teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Törende erişebilirliğe uygun olan, DHMİ Erzurum Hava Alanı, Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Erzurum Adalet Sarayı, Erzurum Horasan Sosyal Güvenlik Merkezi, Erzurum MNG Alışveriş Merkezi, Erzurum Forum AVM, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi, Erzurum Güzide Bakım Merkezi, Erzurum ASH İl Müdürlüğü, Özel Palandöken Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerine erişilebilirlik logosunun bulunduğu flama verildi.

Etkinliğin ardından, ASH İl Müdürlüğüne erişilebilirlik logosunun yer aldığı flama göndere çekildi. - ERZURUM

Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi
Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi

YORUMLAR
500
Ertaş: 'Hüseyin Avni Ulaş, Bingöllü ya da Elazığlı değil Erzurumludur' Ertaş: "Hüseyin Avni Ulaş, Bingöllü ya da Elazığlı değil Erzurumludur" Yürüme engelli Alperen için çocuk parkına 'engelsiz salıncak' konuldu Yürüme engelli Alperen için çocuk parkına "engelsiz salıncak" konuldu

Rehabilitasyon Merkezi, İlyas Öztürk, Engelli, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:11 Ziynet Sali tanınmayacak halde! Yüzündeki değişimin sebebi estetik mi, filtre mi?
15:08 Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan olası bir savaş durumu için: Tedbirlerimizi alıyoruz
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da erişebilirlik logo tanıtım töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement