Erzurum\'da Gençlerden Teravih Namazı Sürprizi

Yerel

Erzurum'da bir grup genç, teravih namazına gelen çocuklara çikolata sürprizi yaptı.

Erzurum'un tarihi camilerinden Ulu Cami'de teravih namazına gelen çocuklar, namaz çıkışı ayakkabılıklara bırakılan çikolataları görünce şaşırdı. Bir grup genç kız, çocuklara hoşluk olması ve camiye gelmelerini teşvik etmek için böyle bir yola başvurduklarını ifade ettiler. Cami içerisinde de çocuklara çikolata ikram eden gençler, "Toplumda dayanışmayı ve birliği güçlendirmek için böyle bir fikir ortaya attık. Çocukların mutluluğu bizim için her şeye değerdi" diye konuştular.

Çocuklar, namaz çıkışı ayakkabılarını alırken kendilerine hazırlanan sürpriz karşısında sevindi. - ERZURUM