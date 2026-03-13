Erzurum'da Gençlere Kış Keyfi - Son Dakika
Erzurum'da Gençlere Kış Keyfi

Erzurum\'da Gençlere Kış Keyfi
13.03.2026 13:47
Aşkale Gençlik Merkezi, üniversiteli gençlere Erzurum'un kış turizmini tanıttı.

Aşkale Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Bir günde bir bilenle Erzurum'u tanıyalım" projesi kapsamında üniversiteli gençler Erzurum'da dolu dolu ve unutulmaz bir gün geçirdi.

Program çerçevesinde gençler ilk olarak Erzurum Atlama Kuleleri'nde kızak yaparak kışın ve karın tadını doyasıya çıkardı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte gençler hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

Daha sonra gençler Erzurum Buz Pateni Salonu'nu ziyaret ederek buz pateni deneyimi yaşadı. İlk kez buz pateni yapan öğrenciler için heyecan dolu anlar yaşanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Programın son durağı ise Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi oldu. Palandöken'in eşsiz manzarası eşliğinde vakit geçiren gençler, Erzurum'un kış turizmini yakından tanıma fırsatı buldu.

Aşkale Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin hem şehri tanıması hem de sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşması amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Program boyunca gençlerin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da Gençlere Kış Keyfi

SON DAKİKA: Erzurum'da Gençlere Kış Keyfi - Son Dakika
