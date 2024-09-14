Erzurum\'da Gıda Denetimleri: 481 İnceleme

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Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik yapılan denetimlerde 481 denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 6-13 Eylül 2024 tarihleri arasında; 481 denetim yapılırken denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 524 bin 960 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde analize dayalı yapılan çalışmalarda 6 adet numune alındı.

Ayrıca ayın dönemde tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolü ile yapılan 8 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM