Erzurum\'da Gıda Denetimleri Sorunsuz Geçti

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

27 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında, yapılan 353 denetimde olumsuzluk tespit edilmedi. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 16 adet numune alındı.

Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolüne gelen 13 başvuru değerlendirildi. - ERZURUM