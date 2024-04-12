Erzurum\'da Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

Erzurum'da cuma namazı sonrası Gazze'de şehit olan müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESP) tarafından organize edilen ve yüzlerce vatandaşın katılım ile gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazı Lala Mustafa Paşa Cami avlusunda kılındı. Namaz öncesi ve sonrası vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar atarken, her zaman Filistin halkının yanında ve destekçisi olacaklarını dile getirdiler.

Erzurum Sivil Toplum Platformu adına yapılan açıklamada ise Gazze'deki soykırımın ve bütün yoksunluklara rağmen şanlı direnişin 6. ayının da geride bırakıldığı ifade edilerek, "Altı gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail, neredeyse yirmi yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ediyor. İslam dünyası ise anlamıyor. Nitekim, Filistinli imam Mahmut Hasanat hutbeye çıkarak, '30 bin şehidin, 70 bin yaralının, 100 bin sakatın, 2 milyon evsiz ve aç susuzun uyandırmadığı, bir şey anlatmadığı bir ümmete ben buradan konuşsam ne olur konuşmasam ne olur, kamet getirin de namazımızı kılalım' dedi ve hutbeden indi. İnsanlık için feveran, ümmet için sitem olan bu haykırışı çok iyi anlıyoruz. Acziyetimiz yüreğimizi sıkıştırıyor, mahcubiyetimiz tevil kaldırmıyor. Ama bizler, biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek" denildi. - ERZURUM