Erzurum'da Hafızlık Eğitimine Yeni Modeller

08.05.2026 09:26
Erzurum'da 39 hafızlık Kur'an kursunda 1782 öğrenci eğitim alırken, çevrimiçi dinletim imkanı sunuluyor.

Erzurum'da halen 39 hafızlık Kur'an kursunda bin 782 öğrenci eğitimlerini sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim ezberi zayıflayanlar ise, Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ı Merkezi'ne dönüştürülen asırlık konakta yüz yüze ya da çevrim içi hafızlıklarını tazeliyor.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, Erzurum'da hafızlığını bitirenlerin sayısının Türkiye genelindeki sayısı açısından önde olduğunu ifade ederek, "Hatta lider illerden bir tanesi olduğunu ifade etmemiz abartı olmaz. Bundan dolayı Kur'an kurslarımızdaki hafızlık eğitiminin metodunun diğer illerdeki hafızlık Kur'an kurslarına da bir anlamda referans olmuştur. Erzurumumuzda şu anda 39 tane hafızlık Kur'an kursu var. Bunun 25 tanesi yatılı, 14 tanesi gündüzlü kurs. Hafızlık kız Kur'an kursu olduğu gibi erkek hafızlık Kur'an kurslarımız var. 17 tane kız Kur'an kursu, 22 tane de erkek hafızlık Kur'an kursu var. Bu Kur'an kurslarımızda hafızlığını devam eden öğrencilerimizin sayısı da hamdolsun bin 782 civarında" dedi.

İşte Türkiye'ye örnek model

Sadece Kur'an'ın ezberlenmesinden ziyade Kur'an'ı anlama programlarımı da olduğunu vurgulayan Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı, "Gençlerimiz Kur'an'ı ezberlerken diğer taraftan da Kur'an'ın hükümlerini anlama konusunda da derslerimiz var. Yakutiye İlçe Müftülüğüne bağlı Ebubekir Efendi Darü'l-Huffaz'ımızda da hafız olmuş, belgesini almış ama zaman içerisinde unutmaya yüz tutmuş kişileri 27 öğreticimizle, hocamızla burada hafızlıklarını tekrarlama imkanı veriyoruz. Tabii bu güzide mekanı, Ebubekir Efendi Darü'l-Huffaz'ı bizlere kazandıran o dönemin valisi, şu anda İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi Beyefendi'nin gayretleriyle bu güzide mekan İl Müftülüğümüze tahsis edildi. Burada hafızlığını bitirmiş ama zaman içerisinde unutmaya yüz tutmuş hafızlarımızı 27 hocamızla dinliyoruz. 140'a yakın yüz yüze, onların istediği zaman diliminde gelip istediği saatte buradaki görevli hocalarımız yüz yüze hafızımızı dinliyor. Bu hafızlarımız kimisi cüzün tamamını okuyor, kimisi yarısını okuyor, kimisini beş sayfasını okuyor" diye konuştu.

Şehir dışından çevrim içi bağlantı

Erzurum Valiliği ve İl Müftülüğü iş birliğiyle geliştirilen proje kapsamında, hafızlık öğrencilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi eğitim olanağı sunulduğunu vurgulayan Müftü Çapçı, "Buraya gelme imkanı olmayan, hafız olmuş ama 'Ben hafızlığımı kuvvetlendirmek istiyorum, unutmak istemiyorum' diyen kişilere de Türkiye'nin her tarafından, muhtelif yerlerinden 450'nin üzerinde de çevrim içi sisteme giriyor. Sistemde hocasını seçiyor. Bayan hocamızı veya erkek hocamızı seçerek hangi saatte okuyacağını da orada tıklıyor. O saat zaman dilimi geldiği zaman bilgisayar marifetiyle çevrim içinde diyelim Konya'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan, Trabzon'dan, Samsun'dan bir hafız kardeşimiz, bayan veya erkek, burada bayansa bayan hocamıza, erkekse erkek hocamıza çevrim içi hafızlığını dinletebiliyor. Bu da hakikaten Türkiye'ye örnek bir model. Bu şekilde 3 bin kişi sistemden yararlandı. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığımız da buna benzer hafızını bitirmiş ama dinletme imkanı olmayan kişilere 4 ilimizi pilot il olarak tespit etti. Başkanlığımız da aynı burada bizim Darü'l-Huffaz Ebubekir Efendi'de uyguladığımız bu metodu Türkiye'nin muhtelif dört ilinde, pilot ilinde uyguluyor. Muhtemelen zaman içerisinde bütün illere yayılacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

