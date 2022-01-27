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Erzurum'da "Hibe ve Fon Kaynakları" semineri düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da "Hibe ve Fon Kaynakları" semineri düzenlendi

27.01.2022 16:53
Erzurum'da "Hibe ve Fon Kaynakları" semineri düzenlendi

Erzurum'da bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünce "Hibe, Fon Kaynakları" semineri düzenlendi.

Erzurum'da bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğünce "Hibe, Fon Kaynakları" semineri düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Gösteri Merkezinde düzenlenen seminere Erzurum Vali Yardımcısı Can Atak, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven, kamu kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Murat Güven, programın açılışında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü; Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı vizyon olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda, çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmayı, mevzuatın etkin ve doğru kullanımını sağlamayı amaç edinen Genel Müdürlüğümüz, Sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarına kaliteli hizmet sunmayı hedeflemiştir"

Kurumun çalışmalarına değinen Güven, sözlerine şöyle devam etti: "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Erzurum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak, Ülke Geneli Yardım Toplama ve Bakanlığımız hibe destekli proje iş ve işlemlerinin yanı sıra, işçi ve memur olmak üzere toplam 46 Sendikaya, İl ve İlçe teşkilatları olmak üzere toplam 286 Siyasi parti teşkilatına ve 905 Derneğe hizmet vermektedir. Bu derneklerden 243 ü Dini Hizmetlere yönelik cami ve kuran kursu dernekleridir. 228 Spor ile ilgili kulüpler, 168 i de Mesleki ve Dayanışma dernekleri olarak faaliyet göstermektedir. Diğer 266 dernek ise farklılık gösteren amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Göreve başladığımız günden itibaren, her fırsatta Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ziyaret ederek yerinde Denetim, eğitim ve rehberlik görevimizi ifa ederken, ortak akılla topluma ve şehrimize faydalı olmayı amaçlamaktayız. Bugün burada, STK'larımızın birbirinden değerli fikir ve projelerini, hangi hibe ve fon kaynaklarından yararlanabilecekleri konusunda sunum yapılacaktır.Çalışmalarımızın, tüm STK ların işlerini kolaylaştırmasını, onlara yol göstermesini ve hedef kitleye daha kolay ulaşmasının sağlamasını diliyorum. Zamanı daha verimli kullanma adına, sözlerimi uzatmadan her zaman desteklerini arkamızda hissettiğimiz ve sivil toplumla iç içe olan Sayın Valimize, Sayın Vali yardımcılarımıza, imkanlarını bize sunan Atatürk Üniversitesi yönetimine, bugünkü organizasyonumuza destek veren Çaykur bölge müdürlüğümüze, siz kıymetli Sivil Toplum kuruluşları Başkan ve temsilcilerine, bu toplantının yapılmasında emeği geçen arkadaşlarıma ve bu eğitim programında tecrübelerini bizlere aktaracak olan sayın Abdulkadir Ergün beye şükranlarımı sunuyor, programın hayırlara vesile olması diliyor, teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmasının ardından (EURODESK) Türkiye Temas Noktası SİTODED iletişim Kişisi Abdul Kadir Ergün, Hibe ve Fon Kaynakları konusunda sunum yaptı. - ERZURUM

Erzurum'da Hibe ve Fon Kaynakları semineri düzenlendi

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Sivil Toplum Kuruluşları, Atatürk Üniversitesi, Nene Hatun, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Hibe ve Fon Kaynakları' semineri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da "Hibe ve Fon Kaynakları" semineri düzenlendi - Son Dakika
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