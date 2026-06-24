Erzurum\'da İdare Şube Başkanları Toplantısı

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, Erzurum'un yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da sağlık hizmeti sunduğunu belirterek ilin bölgenin sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri merkezi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali Baruş, İl İdare Şube Başkanları Toplantılarının temel amacının kurumlar arası iş birliği ve iletişimi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Kurum müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada, görev alanlarıyla ilgili basında yer alan konuların yakından takip edilmesini ve kamuoyunu ilgilendiren hususlarda gerekli bilgi notlarının gecikmeden Valiliğe iletilmesini istedi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine değinen Vali Baruş, vatandaş taleplerinin dikkatle dinlenmesi, Açık Kapı ve Valilik üzerinden iletilen başvuruların titizlikle değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması gerektiğini ifade etti.

Kamu konutlarının tahsisinde adalet ve hakkaniyet ilkelerine uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Baruş, Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve lojman tahsislerinde kamu zararına yol açabilecek uygulamalardan kaçınılması yönünde talimat verdi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması ve il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - ERZURUM