Erzurum'da İdare Şube Başkanları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da İdare Şube Başkanları Toplantısı

Erzurum\'da İdare Şube Başkanları Toplantısı
24.06.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Baruş, kamu hizmetlerinde koordinasyon ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yaptı.

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş, Erzurum'un yalnızca kendi nüfusuna değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da sağlık hizmeti sunduğunu belirterek ilin bölgenin sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri merkezi konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çeken Vali Baruş, İl İdare Şube Başkanları Toplantılarının temel amacının kurumlar arası iş birliği ve iletişimi güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Kurum müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada, görev alanlarıyla ilgili basında yer alan konuların yakından takip edilmesini ve kamuoyunu ilgilendiren hususlarda gerekli bilgi notlarının gecikmeden Valiliğe iletilmesini istedi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine değinen Vali Baruş, vatandaş taleplerinin dikkatle dinlenmesi, Açık Kapı ve Valilik üzerinden iletilen başvuruların titizlikle değerlendirilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması gerektiğini ifade etti.

Kamu konutlarının tahsisinde adalet ve hakkaniyet ilkelerine uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Baruş, Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve lojman tahsislerinde kamu zararına yol açabilecek uygulamalardan kaçınılması yönünde talimat verdi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliği, vatandaş memnuniyetinin artırılması, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması ve il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Erzurum, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da İdare Şube Başkanları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın

10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:45:22. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da İdare Şube Başkanları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.