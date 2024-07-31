Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum\'da İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı'nda, ildeki kamu yatırım projeleri ve gerçekleşme oranları hakkında bilgi verildi.

31.07.2024 09:41  Güncelleme: 09:43
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Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, başkanlığında "Erzurum İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı" Valilik Toplantı Salonu'nda; kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde açıklamalarıyla kurula bilgi aktaran Valin Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "İlimizde 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 642 yatırım projesi mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 99 milyar 713 milyon 492 bin 112 TL, projelerin toplam nakdi gerçekleşme oranı, %37,27'dir. İlimizde yürütülen 642 adet kamu yatırım projesinin; 33'ü tamamlanmış, 383'ü devam ediyor, 183'ü ihale aşamasına gelmiş, 38'ine henüz başlanmamış, 5'i ise tasfiye edilmiştir. Harcama toplamlarına göre, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü, TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğü'nün proje sayıları ile ön sıralarda yer aldığını ifade edebiliriz. 2024 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. "

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından Karayolları, DSİ, AFAD, ESKİ Genel Müdür ve yardımcıları yapılan çalışmalar hakkında İl Koordinasyon Kurulu'na bilgilendirme sunumu yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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