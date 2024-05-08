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Erzurum'da ilçe müftüleri istişare toplantısında bir araya geldi

Erzurum'da görev yapan ilçe müftüleri, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısında buluştu.

Yakutiye İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yapılması planlanan iş ve işlemler istişare edildi. Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can toplantının ardından, Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri eşliğinde, Abdurrahman Gazi Vakfı Şehit Bahattin Yıldız Eğitim-Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. - ERZURUM