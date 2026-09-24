Erzurum\'da kadına şiddete karşı uzman ekipler kent genelinde görev yapıyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürüttüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan uzman ekipler, kent genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sahada aktif bir şekilde görev yapıyor. Şiddetin her türünün önlenmesini hedefleyen müdürlük, vatandaşları bilgilendirerek toplumsal bilinci en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Saha Ekipleri Görev Başında

İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden ekipler, şehrin dört bir yanında vatandaşlarla bir araya geliyor. Bilgilendirme faaliyetleriyle farkındalık düzeyini artırmayı hedefleyen ekipler, koruyucu ve önleyici hizmetlerin tabana yayılması için yoğun bir mesai harcıyor.

Şiddetin Her Türüyle Kararlı Mücadele

Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalarda, sadece fiziksel şiddet değil; psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet gibi her türlü kötü muamelenin önüne geçilmesi için kararlı bir duruş sergileniyor. Hazırlanan eylem planları doğrultusunda, halkın yoğun olduğu alanlarda, kamu kurumlarında ve mahallelerde bilgilendirici çalışmaların periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.