Erzurum'da Kadınlar İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Kadınlar İftar Yemeğinde Buluştu

Aile Yılı kapsamında düzenlenen iftar programında kadınların toplumsal hayattaki önemi vurgulandı. Erzurum'da, kadın sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri bir araya gelerek, kadınların güçlü bireyler olarak desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

07.03.2025 14:18
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Erzurum'da kadınlar iftar yemeğinde bir araya geldi

ERZURUM - Aile Yılı kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle özel bir iftar programı düzenlendi.

Programa "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının birincisi Rabia Birsen Göğercin, kadın sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifi temsilcileri, ASH İl Müdürü Hasan Aykut ve eşi İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özgül Aykut, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Gökdaş ve diğer davetliler katıldı.

Kadınların toplumsal hayattaki önemi vurgulandı

Programın açılışında konuşan ASH İl Müdürü Hasan Aykut, Aile Yılı kapsamında kadınların toplumsal yaşamda hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Kadın, ailenin ve toplumun temel taşıdır. Aile Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu program, kadınların güçlü bireyler olarak hayatın her alanında yer almasını desteklemek açısından büyük önem taşıyor. Aile yapısını korumak, kadınların eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erzurum'da Kadın Konukevi ve ŞÖNİM gibi yapılarımızla kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ancak kadınların yalnızca destek mekanizmalarına değil, aynı zamanda fırsatlara ihtiyacı var. Bugün burada, kadın emeğini ve gücünü bir kez daha vurgulamak için bir aradayız."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ise kadınların sadece 8 Mart'ta değil, her zaman desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Kadınlarımız hayatın her alanında varlık gösteriyor. Belediyemiz olarak kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Onların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız sürecek. Kadınlarımızın azmi, cesareti ve fedakarlığı hepimize ilham veriyor."

Rabia Birsen Göğercin ise konuşmasında, kadınlara yönelik yapılan bu anlamlı program nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonu düzenleyen kurumlara teşekkür etti.

Göğercin, "Beni bu anlamlı programda sizlerle buluşturan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Kadınların her alanda desteklenmesi ve güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları görmek gerçekten gurur verici. Bugün burada, kadın emeğini ve gücünü hep birlikte kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Program sonunda, katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri, Aile Yılı kapsamında kadınların her alandaki başarılarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kadınlar İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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