Erzurum'da Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Kan Bağışı Etkinliği

Erzurum\'da Kan Bağışı Etkinliği

Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kızılay ile kan bağışı kampanyasına destek etkinliği düzenledi.

17.01.2025 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kan bağışı etkinliği, Sağlık İl Müdürlüğü binasında Kızılay ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, kan bağışının önemine vurgu yaparak, "Kan bağışı, hem toplum sağlığı hem de acil ihtiyaçlar için hayati öneme sahiptir. Bir ünite kan, üç kişinin hayatını kurtarabilir. Bizler de bu bilinçle hareket ederek kan bağışı kampanyasına destek vermek istedik. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Sağlık personeli de etkinliğe yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sadece tedavi hizmetlerinde değil, topluma örnek olma noktasında da sorumluluk taşıdığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Kızılay, erzurum, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kan Bağışı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.