Erzurum\'da Kar Yağışı Kartpostalları Aratmadı

Erzurum'da yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde kartpostalları aratmayacak görüntüler çıktı.
Geçtiğimiz hafta başlayan ve zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı başta Erzurum şehir merkezi olmak üzere bölgeyi beyaz bir örtüye bürüdü. Yoğun kar yağışı hem şehir içi hem de yerleşim alanlarını birbirine bağlayan yolları da olumsuz etkiliyor. Belediye ve Karayolları ekipleri 24 saat aralıksız karla mücadele çalışmasını devam ettiriyor. Meteoroloji Erzurum'da önümüzdeki hafta içi salı günü de kar yağışı olacağını açıkladı. Vatandaşlarda Erzurum'da henüz kışın bitmediğini ve yağışların normal olduğunu dile getirdi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve çevresinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu hatırlatan meteoroloji uzmanları, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. - ERZURUM
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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