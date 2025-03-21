Erzurum'da Kayak Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Erzurum'da Kayak Güvenliği Denetimi

Erzurum\'da Kayak Güvenliği Denetimi

Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenlik ve can güvenliği için denetimler aralıksız sürdürülüyor.

21.03.2025 14:54
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak ve güvenli turizmin devamı sağlamak maksadıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişiler Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından drone destekli devriyeler ile tespit edilerek Erzurum Valiliğinin "2024/6 sayılı genel emri ile Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler kapsamında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi.

10 Mart - 21 Mart 2025 tarihleri arasında Erzurum Valiliğinin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasak bölgelerde kayak yapan 2 kişiye idari yaptırım uygulanırken Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edileceği ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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