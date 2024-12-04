Erzurum'da Kış İçin 500 Mezar Yeri Hazırlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Kış İçin 500 Mezar Yeri Hazırlandı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında donma nedeniyle mezar kazma zorluklarını aşmak için 500 mezar yeri açtı. Mezarlıklar Müdürlüğü, defin işlemlerinin kolaylaşması için gerekli önlemleri alarak halkın mağdur olmaması için çalışıyor.

04.12.2024 10:54  Güncelleme: 11:23
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(ERZURUM) - Erzurum'da zorlu kış şartlarında donan toprak nedeniyle mezar kazma işlemlerinde zorluk yaşanmaması için 500 mezar yeri kazıldı.

Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıklarını tamamladı. Kentte kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı ve toprağın donması nedeniyle mezar yerlerinin açılması neredeyse imkansız hale geliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personellerinden Abdullah Demir, kış aylarında defin işlemlerinin daha kolay olması için önlem aldıklarını belirterek, "Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için şimdiden hazırlık yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 500 mezar yeri açtık. Kışın bunları açmak mümkün değil. Çukurların önceden açılmasında rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor. Yeteri kadar mezar yeri açıyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için belediyemiz her türlü desteği veriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kış İçin 500 Mezar Yeri Hazırlandı - Son Dakika

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