Erzurum’da Klasik Otomobil Fuarı Düzenleniyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, geçmişin izlerini taşıyan birbirinden özel klasik otomobilleri otomobil tutkunlarıyla buluşturuyor.

10 Ağustos Pazar günü Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan Klasik Otomobil Fuarı, sabah saat 09.00'da kapılarını ziyaretçilere açacak.

Tüm gün boyunca açık kalacak fuarda, nostaljik atmosferiyle dikkat çeken klasik araçlar sergilenecek. Fuar, otomobil meraklılarına hem görsel bir şölen sunacak hem de geçmişe yolculuk yapma imkanı tanıyacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu anlamlı organizasyona tüm vatandaşlar davet edilerek, "Tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM