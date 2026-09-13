Erzurum'da koliye bırakılan yavru kedilere mahalleli sahip çıktı, yuva aranıyor
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde, Şükrü Paşa Muhtarlığı önüne koli içinde bırakılan yavru kedilere mahalle sakinleri seferber oldu. Süt ve şırıngayla beslenip kurutulan yavrular için güvenli yuva aranırken, vatandaşlar sahiplenme konusunda destek bekliyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde, Şükrü Paşa Muhtarlığı önüne bir koli içerisinde bırakılan yavru kedilerin imdadına mahalle sakinleri yetişti.
Koli içerisinde bırakılan yavru kediler için mahalle sakinleri seferber olurken tepkiler de çığ gibi arttı. Kedilerin aç ve susuz kalmaması için vatandaşlar süt desteğinde bulunurken, bir yandan da onlara güvenli bir yuva bulabilmek için çeşitli yerlerle iletişime geçildi. Şırınga ile beslenen yavrular saç kurutma makinesi ile kurutulmaya çalışıldı.
Mahalle sakinleri, yavruların burada yalnız bırakılması halinde köpekler, tilkiler veya diğer hayvanlar nedeniyle hayatlarının tehlikeye girebileceğini belirterek duyarlı vatandaşlardan sahiplenme konusunda destek bekliyor.
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