Erzurum'da köylülerin granit ocağı tepkisi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Ahlatlı Mahallesi'nin sakinleri, bölgede yapımına başlanan granit ocağına tepki gösterdi. Vatandaşlar, çalışmaların tarihi, kültürel ve sosyal dokuya zarar verdiğini söyledi.

Ahlatlı Mahallesi Muhtarı Muammer Karaman, köylerinde granit ocağı çalışmalarının başlamasıyla birlikte iş makinelerinden ve yapılan patlatmalardan rahatsız olduklarını, granit ocağında yapılan çalışmaların tozunun ve gürültüsünün mahalledeki yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi. Muhtar Karaman, "Mahallemizin içerisinden ağır tonajlı araçlarla sürekli yük taşınıyor. Çocuk, yaşlı, kadın herkes bu durumdan rahatsız. Mahallede bir sulama bile yapamadığımız için her taraf toz toprak oluyor. Sadece bize gösterdikleri alanda çalışma yapmıyorlar. Meralarımıza da el attılar. Biz de resmi kurumlara başvurup rahatsızlığımızı dile getirdik. Alanın dışında da çalışma yaptıklarını gördük ve şikayette bulunduk. Görevliler gelip buradaki çalışmaları durdurdular" diye konuştu.

"Bu alanda üç adet kale kalıntısı var"

Erzurum Turizm, Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Arkeolog Ömer Faruk Kızılkaya, mahalle sakinlerinin yaşadıkları sorundan haberdar olduklarını ve fotoğraflarla arkeologların hazırladıkları raporları incelediklerini belirterek, "Eldeki görsellerden hareketle hem akademisyenlerimizden hem de kurumlarımızdan bilgi aldık. Genel kanı Orta Çağ'a ait olduğu yönündeydi. Orta Çağ, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ile İstanbul'un Fethi arasındaki süreci kapsamaktadır. Amerika kıtasının keşfinden, ABD'nin tarihinden daha eski bir kaleden bahsediyoruz. Buradaki duvarın arasında Horasan kaynatması dedikleri dolgu malzemesini görüyoruz. Bu da doğal bir oluşum olmadığını, eski bir yapı kalıntısı olduğunu gösteren başka bir etmen. Arkada Karakale Kalesi dedikleri kaleyi, karşıda da Araköy Kalesi'ni görmekteyiz. Bu üç kalenin birbirini gören hakim tepelere inşa edilmiş olması tesadüfi bir olay değil. Bunlar eski dönemlerin stratejilerini göstermektedir. Kaldı ki burada mezarların çıktığını söyledikleri alanların dağıtıldığını görmekteyiz" dedi.

"İspir fasulyesi üretimi azaldı"

1994-2004 yılları arasında mahalle muhtarlığı yapan İsmail Kahraman, "Ben arıcılıkla uğraşmaktayım. Arının dilinden anlarım. Yaklaşık 120-130 kovan arım varken bu çalışma başladıktan sonra 10-15 civarında kovanım kaldı. Yine ülke çapında meşhur olan İspir fasulyesinin de kendi içinde en çok tercih edileni Ahlatlı Mahallesi'nde üretileniydi. Bu konuda da ciddi sorunlar yaşıyoruz. 400 kilogram fasulye üreten bir aile, neredeyse fasulye üretemez duruma geldi. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, meralarımız vardı" ifadelerine yer verdi.

"Çalışmalardan sonra sular azaldı"

2004-2014 yılları arasında mahalle muhtarlığı yapan Muhsin Karaman, "Mahallemizin suyu, bu dağın alt kısmından geliyor. Bu çalışmalar başladıktan sonra sularımız azaldı, hatta hayvanların su içtikleri kurunlar (yalaklar) kurudu. İspir bölgesinde 87 mahalle içerisinde mera fazlası olan tek mahalle bizimki. Bunu resmi kurumlardan teyit edebilirsiniz. Hayvan varlığı bizim mahallemizde çok fazla olduğu için mera fazlamız vardır. Bu çalışmalar burada yapıldıkça bizim burada hayvancılık yapma şansımız yok. Aynı zamanda mahallemiz ekoturizm bakımından onaylanmıştır. Geçitağzı Köyünden başlayıp bizim mahallemizden devam eden ve Araköy'de biten bir bisiklet parkuru mevcuttur. Burada granit ocağı oldukça ekoturizm potansiyelimizi de kullanamayacağız" şeklinde konuştu.