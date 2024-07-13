Erzurum'da KPSS Öncesi Tedbirler Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da KPSS Öncesi Tedbirler Alındı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, yarın yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi il genelinde çeşitli tedbirler aldı. Sınav binalarının çevresinde gürültü oluşumuna izin verilmeyeceği belirtilirken, sınav binasına kopya çekmeye elverişli cihazların girişine izin verilmeyeceği vurgulandı.

13.07.2024 13:28
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024- KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 Pazar Günü Saat: 10.15-12.25 (130 dakika) ve 14.45-16.25(100 dakika) olmak üzere iki oturum şeklinde yapılacağı belirtilerek, "Sınav günü sınav binalarının çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb. gibi gürültü oluşumu yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca; Bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar, ( şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans hariç) eşyalar ile kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da KPSS Öncesi Tedbirler Alındı - Son Dakika

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