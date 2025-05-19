Erzurum\'da Meşaleli Yürüyüş İle Bayram Coşkusu

Erzurum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla akşam meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan ve yüzlerce gencin ellerinde meşalelerle katıldığı yürüyüş, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tamamlandı. Kent protokolünün ve vatandaşların da katıldığı meşaleli yürüyüş sonrası Havuzbaşı Kent Meydanı'nda buluşan gençler, buradaki etkinliklerde gönüllerince eğlendi. - ERZURUM