Erzurum\'da Milli Teknoloji Atölyeleri Kuruluyor

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Atatürk Üniversitesi, ülkemizin "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerine katkı sağlamak ve bölgedeki gençleri teknoloji ve inovasyon alanında desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Erzurum Milli Teknoloji Atölyeleri" projesinde öncü bir rol üstleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazanan projeye ilişkin destek sözleşmesi, KUDAKA binasında düzenlenen törenle imzalandı.

"Bölgesel Kalkınmada Teknoloji Merkezli Yaklaşım"

İmza törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve projeden sorumlu yetkililer katıldı. Proje çerçevesinde Erzurum'da; öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini gerçeğe dönüştürebileceği modern bir teknoloji altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Atatürk Üniversitesinin koordinasyonunda TÜBİTAK, Ata Teknokent ve Marmara Teknokent iş birliğiyle yürütülecek proje, özellikle lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere ortaokul ve lise düzeyinde gençlere de teknoloji alanında eğitim ve gözlem fırsatları sunacak. Proje kapsamında öğrencilerin TEKNOFEST gibi ulusal teknoloji yarışmalarına hazırlanması için kapsamlı bir platform sağlanacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Geleceğin Teknoloji Üreticilerini Yetiştiriyoruz"

Projenin Erzurum ve bölge için büyük bir kazanım olduğuna vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, bilim ve teknoloji alanındaki öncü çalışmalarıyla bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. 'Erzurum Milli Teknoloji Atölyeleri' projesi, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak, onların geleceğin teknoloji üreticileri olmasını sağlayacak. Atatürk Üniversitesi olarak, bu tür projelerde öncülük etmekten ve gençlerimize bilimsel bir vizyon kazandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu proje, milli teknoloji hamlesi hedeflerimize ulaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Bölgeye Teknolojik Dönüşüm Vizyonu

23 milyon TL bütçesi bulunan projenin 20 milyon TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek. Projenin tamamlanmasıyla Erzurum'da yılda 1000 ortaöğretim öğrencisine eğitim verilmesi, 300 öğrencinin atölyelerde yarışmalara hazırlanması ve hazırlanan projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılım sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi amacıyla yılda 10 farklı model tasarımı, 5 patent başvurusu ve ticari ürünlerin geliştirilmesi de projenin ana çıktıları arasında yer alıyor.

Projeyle birlikte, Erzurum'da milli teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik güçlü bir altyapı oluşturulacak. Bu altyapının, Atatürk Üniversitesinin rehberliğinde bölgede yenilikçi bir teknoloji kültürünün yerleşmesine katkı sağlaması bekleniyor. - ERZURUM