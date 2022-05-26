Erzurum'da Nurullah Genç heyecanı - Son Dakika
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Erzurum'da Nurullah Genç heyecanı

26.05.2022 13:47
Erzurum'da Nurullah Genç heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nde okuduğu "Beni Yakışına" adlı şiirin sahibi olan Nurullah Genç, Ilıca Şiir Şöleni için Erzurum'a geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Kütüphanesi'nde okuduğu "Beni Yakışına" adlı şiirin sahibi olan Nurullah Genç, Ilıca Şiir Şöleni için Erzurum'a geliyor.

Aziziye Belediyesi'nin Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğiyle organize ettiği Ilıca Şiir Şöleni'ne, Türkiye'nin dört bir yanından katılacak şairlerin yanı sıra Prof. Dr. Nurullah Genç de konuk olacak. 29 Mayıs Pazar Günü Erzurum Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Ilıca Şiir Şöleni'nde aynı zamanda "Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor" konulu ödüllü mektup yarışmasının sonuçları da açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" çerçevesinde farklı şehirlerden gençlerle bir araya gelmiş, sorularını yanıtlamıştı. Programa katılan Seda Nur isimli bir öğrenci şiir okumak istediğini dile getirmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Nurullah Genç'in "Beni Yakışına" şiirini Seda Nur ile birlikte okumuştu. Erdoğan, bu şiirin en sevdiği şiirlerden birisi olduğunu ifade etmiş ve "Ben de cezaevine girerken doldurduğum kasetimin şiirlerinde Nurullah Genç hocamızın da bu şiiri vardı, sağ olsun var olsun. Gençlerimiz de bunu takip ettiğine göre, demek ki memnuniyeti yüzdesi yüksek" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler Ilıca Şiir Şöleni'nde

Gençlerle söyleşinin ardından Nurullah Genç'in bir anda Türkiye gündemine oturan şiiri, bu kez Erzurum'un gündemi olmaya hazırlanıyor. Aziziye Belediyesi'nin TDED Erzurum Şubesi ile ortaklaşa organize ettiği Ilıca Şiir Şöleni'ne katılmak için memleketi Erzurum'a gelecek olan Nurullah Genç, Erzurum Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda sevilen şiirlerinden bazılarını Erzurumlu şiir dostları için seslendirecek. Nurullah Genç'in, "Beni Yakışına" adlı şiirini Ilıca Şiir Şöleni'nde okuyup okumayacağı merak edilirken, özellikle gençlerin şölene çok büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Şiirin özel isimleri Erzurum'da

Aziziye Belediyesi ile TDED Erzurum Şubesi işbirliğiyle organize edilen Ilıca Şiir Şöleni'ne; Ali Coşkun Hirik, Ferman Karaçam, İsmail Bingöl, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın, M. Hanefi İspirli, M. Nur Doğan, Murat Ertaş, Müştehir Karakaya, Nurullah Genç, Üzeyir İlbak, Vedat Eğilmez, Yaşar Bayar ve Ziya Kibar konuk olarak katılacak.

Ilıca Şiir Şöleni, 29 Mayıs Pazar günü Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Nurullah Genç, Erzurum, Şiir, Yerel, Son Dakika

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