Erzurum'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı

Erzurum\'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı
15.07.2025 09:49  Güncelleme: 09:50
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Erzurum Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla bir dizi tedbir aldı. Ormanlara giriş yasaklandı, piknik ve kamp ateşleri belirli saatlerde kontrollü olarak yapılabilecek. Kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanacak.

Erzurum Valiliğince, orman yangınlarına karşı il genelinde bir dizi tedbir alındı.

Meteorolojik şartların risk oluşturduğu son günlerde anız yakma, tarla çalışmaları, piknik, çoban ateşi, ihmal ve dikkatsizlik gibi nedenlerle çıkan orman yangınlarını önlemek amacıyla bir dizi kararlar alındı.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, Ormanlık alanlara girişlerin 01.07.2025 - 30.10.2025 tarihleri arasında yasaklandığı belirtilerek, alınan kararlar şöyle sıralandı;

"Mesire alanları, tabiat parkları, milli parklarda 09.00-20.00 saatlerinde kontrollü giriş çıkış serbest; belirtilen saatler dışında ateşli piknik, kamp ve çadır kurulması yasaktır.

Orman faaliyetleri dışındaki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışı yasaktır.

Orman içi ve bitişiğindeki alanlarda anız, dal, ot, çöp, her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır.

Orman çevresindeki tesis ve sanayi kuruluşları yangın riskine karşı tüm tedbirleri almak zorundadır.

Enerji nakil hattı şirketleri, hatların bakımını yapacak ve yangın riskini önleyecektir.

Belediyeler çöp alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak, iş makinelerini hazır bulunduracak ve yangın tehlikesi olan alanlarda emniyet şeridi açacaktır.

Tescilli ve müstecire verilen alanlarda Yangın Müdahale Planı uygulanacak, gerekli tedbirler alınacaktır.

Ormanda otlatma sadece izinle yapılacak, çobanların ateş yakması yasaktır. Aksi durumda sorumluluk çoban ve hayvan sahibine aittir.

Denetimler sıklaştırılacak, drone ve KGYS ile gözetim artırılacak, vatandaşlarımız bilgilendirilecektir.

Gerekirse kamu ve özel sektör imkanlarıyla hızlı müdahale sağlanacaktır.

Kurallara uymayanlara cezai ve adli işlem uygulanacaktır.

Bu karar yayımı itibarıyla yürürlükte olup 30.10.2025'e kadar geçerlidir." - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Orman Yangınlarına Karşı Tedbirler Alındı - Son Dakika

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