Erzurum'da park halindeki araç alev aldı

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Erzurum'da park halindeki araç bir anda alev aldı, çevre halkı korku dolu anlar yaşadı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM