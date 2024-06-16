Erzurum'da park halindeki araç alev aldı - Son Dakika
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Erzurum'da park halindeki araç alev aldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Çevre halkı korku dolu anlar yaşarken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

16.06.2024 16:57
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Erzurum'da park halindeki araç bir anda alev aldı, çevre halkı korku dolu anlar yaşadı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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