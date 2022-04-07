Erzurum'da proje yazma eğitimi - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliği ile 'Temel Proje Yazma Eğitimi' düzenlendi. Eğitime katılan kursiyerlere belge verildi.

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı çerçevesinde bir süre önce uygulamaya konulan program çerçevesinde proje yazma eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın, KUDAKA ile işbirliği yaparak üyelerine ve girişimci adaylarına yönelik 'Temel Proje Eğitimi' düzenledi.

KUDAKA Planlama ve Programlama Birimi Başkanı Cihat Çiftçi, tarafından verilen eğitimde proje nedir, proje yazarken hangi esaslara dikkat edilmesi gerekir, projenin sunulacağı kurumda istenilen esaslar nelerdir, proje başvurusu yaparken proje yazımında hangi ana bölümler var, bu ana bölümleri doldururken nelere dikkat edilmeli, proje fikriniz varsa ve fikriniz için destek arıyorsanız fon kuruluşlarına nasıl başvurabilirsiniz ve bu fon kuruluşlarındaki hakem heyetini nasıl ikna edebilirsiniz gibi konuların yarısına; proje dokümanında nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konuları anlattı.

Polat: Verimli Bir Eğitim Oldu

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Başkanı Zeynep Polat, üyelerinin ve girişimci adaylarının proje yazma kapasitesi ve proje kalitesini artırmak için böyle bir kurs düzenlediklerini belirterek, "KUDAKA Planlama ve Programlama Birimi Başkanı Cihat Çiftçi'ye sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eğitim oldu. Eğitimde en azından proje yazarken hangi esaslara dikkat etmemiz gerekir bunu öğrenmiş olduk. Tabii ki diğer konular da çok çok önemli idi. Proje nedir, proje yazarken dikkat etmemiz gereken esaslar nelerdir, projenin sunulacağı kurumda istenilen esaslar nelerdir ve proje üstüne birçok esas üzerinde durulan çok verimli bir program oldu." şeklinde konuştu. - ERZURUM