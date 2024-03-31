Erzurum\'da Ramazan Ayı denetimleri artırıldı

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Erzurum'da halk sağlığının korunması amacıyla Ramazan Ayına yönelik denetimler artırıldı.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, Erzurum Defterdarlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının ilgili birimlerinin koordineli çalışmaları neticesinde; Aziziye, Aşkale, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde ekmek üretimi yapan 50 işletme denetlendi.

Komisyon marifeti ile yapılan denetimlerde; fiyat tarifelerinin ve muhafaza koşullarının uygunluğu, asgari teknik ve hijyenik şartlar ile ağırlık kontrolü gibi hususlar incelendi.

Yapılan denetimlerde; Yakutiye ilçesinde 3 adet, Aziziye ilçesinde 1 adet olmak üzere toplam 4 adet işletmeye Tarım ve Orman Bakanlığına kayıt yaptırmadan faaliyet gösterdikleri için 5996 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinin (c) bendi gereği, Aziziye ilçesinde 1 adet işletmeye belirlenen asgari, teknik ve hijyenik şartlara aykırı olarak faaliyet gösterdiği için 5996 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinin (a) bendi gereği ve Yakutiye ilçesinde 1 adet işletmeye "Çalıştırılması Zorunlu Personel" bulundurmadığı için 5996 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinin (1) bendi gereği yasal işlem süreci başlatıldı. - ERZURUM