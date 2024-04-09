Erzurum\'da Ramazan Bayramı öncesi \'arafalık\' toplama geleneği devam ediyor

Yerel

Erzurum'da çocukların asırlardır bayramı öncesinde 'arafalık' toplama geleneği bu Ramazan Bayramı arifesinde de bütün heyecanıyla yerine getirildi.

Kendine özgü gelenekleri ile günümüzde kısmen da olsa yaşatılmaya çalışılan arife günlerinde çocukların topladığı "arafalık" geleneği toplumsal dayanışmanın en zengin kültürünü yansıtıyor. Erzurum kültürünün menbasını oluşturan paylaşma, yardımlaşma, dayanışma gibi hasletlerden meydana gelen "arafalık toplama" kültürü çocukların insani ilişkilerinde hayati bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Evlerde bayramlarda ikram edilecek şekerle birlikte çocuklara verilecek olan "arafalık" ayrıca alınıyor. Çocuklarda güzel elbiselerini giyip ellerindeki poşetlerle ev eve dolaşıp arafalıklarını istiyor ve sonra toplanan arafalıklar hep birlikte yeniliyor. - ERZURUM