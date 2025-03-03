Erzurum'da Ramazan Pidesi 15 TL ve 17 TL'den Satışta - Son Dakika
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Erzurum'da Ramazan Pidesi 15 TL ve 17 TL'den Satışta

Erzurum\'da Ramazan Pidesi 15 TL ve 17 TL\'den Satışta

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hijyenik şartlarda ürettiği Ramazan pidelerini, 15 TL ve 17 TL fiyatlarıyla vatandaşlara sunacak. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

03.03.2025 10:11  Güncelleme: 10:12
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini 15 TL ve 17 TL fiyatlarıyla satışa sunacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin bu yıl da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. bünyesindeki Halk Ekmek tesislerinde hijyenik şartlarda üretilerek vatandaşların sofralarına ulaştırılacağını söyledi.

Başkan Sekmen konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da hemşehrilerimizin sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Halk Ekmek, Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimize en lezzetli ve taze pideleri sunarak sofralarına bereket katmaya devam edecek. Ramazan, dayanışmanın, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. Biz de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin dört bir yanında Ramazan'ın ruhuna uygun hizmetler sunmaya ve halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hem gıda yardımları hem de uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerime huzur, sağlık ve bolluk içinde geçirecekleri bir Ramazan ayı diliyor, bereketli sofralar, hayırlı iftarlar temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Ramazan Pidesi 15 TL ve 17 TL'den Satışta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Ramazan Pidesi 15 TL ve 17 TL'den Satışta - Son Dakika
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