Erzurum'da 'Rotamız Macera Palanekstrem' Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Yerel

Erzurum'da 'Rotamız Macera Palanekstrem' Projesi Hayata Geçiyor

Erzurum\'da \'Rotamız Macera Palanekstrem\' Projesi Hayata Geçiyor
03.06.2025 17:30  Güncelleme: 17:32
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Erzurum Valiliği ve çeşitli kurumlar arasında imzalanan protokolle 'Rotamız Macera Palanekstrem' projesi başlatıldı. Proje, üniversiteli gençlerin doğa sporlarıyla buluşmasını ve Erzurum'un tanıtımını amaçlıyor. Etkinlikler 28 Haziran - 10 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Narman, Oltu, Şenkaya, Uzundere ve İspir Belediyeleri ile Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü arasında "Rotamız Macera Palanekstrem" projesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Temel amacı üniversiteli gençlerin doğanın içerisinde, ekip ruhu geliştirerek heyecan ve eğlencenin bir arada olduğu bir ortamda becerilerini ve dayanıklılıklarını keşfetmelerini sağlamak olan Rotamız Macera Palanekstrem projesi için imzalar atıldı.

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'nde gerçekleşen imza töreninde bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, doğa sporlarını teşvik ederek Erzurum'un nadide doğasıyla sporcu gençleri buluşturmayı ve Erzurum'u ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Vali Mustafa Çiftçi, müracaatların başladığını ve temmuz ayı içerisinde düzenlenecek "Rotamız Macera Palanekstrem" yarışmaları kapsamında ilk etapta dört günlük bir eğitim sürecinin planlandığını belirtti.

Vali Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "28 Haziran'da başlayacak olan etkinlikler 10 Temmuz'a kadar sürecek. Öncesinde tüm katılımcı sporculara dört gün boyunca eğitim verilecek. Etkinlik Narman ilçemizden start alacak. Program kapsamında bisiklet sürme, kano, kaya tırmanışı gibi birçok yaz ve doğa sporları dalında 100'ün üzerinde üniversite öğrencisi yarışacak. Şu ana kadar hem yurt içinden hem de yurt dışından katılım için başvuruları almaya devam ediyoruz. İlerleyen günlerde bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Amacımız, Erzurum'un sadece kış sporlarıyla değil, yaz, su ve doğa sporlarıyla da önemli bir merkez olduğunu göstermek. Saydığım tüm etkinlikler yaz sporlarına yönelik. Bu etkinlik sayesinde Erzurum'un doğa ve su sporları açısından da tanıtımına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Projeye destek veren Atatürk Üniversitemize, Spor Federasyonumuza, ilgili belediyelerimize ve Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübümüze teşekkür ediyorum. Etkinliğin hayırlı olmasını, kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum."

"Rotamız Macera Palanekstrem" projesiyle, Erzurum'un yaz turizmi ve doğa sporlarındaki potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflenirken; bu organizasyon, Erzurum'un ülkemize ve ülkemizin de Avrupa'ya açılan en büyük doğa ve ekstrem spor etkinliği olma özelliği taşıyacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Rotamız Macera Palanekstrem' Projesi Hayata Geçiyor - Son Dakika

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