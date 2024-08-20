Erzurum'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı Düzenlendi

Erzurum\'da Sağlık Hizmetleri Toplantısı Düzenlendi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir başkanlığında Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Personel Hizmetleri Başkanlığı birimlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda Erzurum'da 6 aylık sağlık hizmetleri ele alındı.

20.08.2024 17:09
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir başkanlığında Kamu Hastaneleri, Halk Sağlığı, Acil Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve Personel Hizmetleri Başkanlığı birimlerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Erzurum'da 6 aylık sağlık hizmetleri ele alındı.

İl Müdürü Bedir toplantıyla ilgili açıklamada Erzurum'daki sağlık hizmeti memnuniyetinin arttığını belirterek şunları söyledi: "İyinin sonu yoktur. Daha iyiye ulaşmak için her zaman bir yol vardır, yeter ki azimle çalışalım" felsefesiyle insanımıza hizmet için değerlendirmelerde bulunduk. Bakanlığımızın e nabız verilerine göre %88.30 hasta memnuniyet oranı bizleri mutlu etse de daha çok çalışma konusunda şevklendiriyor"

Sağlık Bakanlığına ait sağlık tesislerimizin 2024 yılı ilk 6 aylık verilerine değinen Bedir, "Bu verilere Üniversite Hastanemiz ve özel sağlık tesisleri dahil değildir. Sağlık Bakanlığımıza Bağlı Sağlık Tesislerimizin 2024 Yılı İlk Altı Aylık Verileri; Şehir Hastanesi, toplam başvuru sayısı,1.357.086. Toplam Acil Başvuru Sayısı, 338.768 Toplam Ameliyat Sayısı 35.299, Robotik Cerrahi ile Yapılan Ameliyat Sayısı 102 Toplam Doğum Sayısı 2.975, Toplam Yatan Hasta Sayısı 32.607, Toplam Yoğun bakım Yatan Hasta Sayısı 4.667, 1.Basamak Sağlık Hizmetleri Aile Hekimliği ve Diğer Hizmetler Toplam Muayene Sayısı 2.567.018112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarla Toplam Taşınan Vaka Sayısı 38.518 Helikopter Ambulansla Taşınan Vaka Sayısı 217 Ağız Diş Sağlığı Merkezi Toplam Hasta Başvurusu 188.862İl Geneli Toplam başvuru Sayısı 4.569.072'dir. Sağlıkta kaliteyi önemsiyoruz, en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret içerisindeyiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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